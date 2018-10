Schwäbisch Gmünd | Freitag, 19. Oktober 2018 Freitag, 19. Oktober 2018

RZ-​Samstagsreportage: Moderne Kirchenfenster

Neue Kirchen werden nur noch selten gebaut. Häufiger werden neue Fenster in bestehende Kirchen eingesetzt – und geben dann Anlass zu erregten Debatten. Eigentlich erstaunlich, wenn man die sakralen Glaskunst-​Schöpfungen der Nachkriegsmoderne kennt.

Die jüngste Erregung um ein Buntglasfenster findet in Hannover statt, Altbundeskanzler Gerhard Schröder möchte der dortigen Marktkirche eines schenken, das der mit ihm befreundete Künstler Markus Lüpertz gestaltet hat. Davor war es das Fenster von Gerhard Richter im Kölner Dom, das seinerzeit Kardinal Meisner in Harnisch brachte. Die Collage ausaufgeklebten, quadratischen Glasplättchen widerspiegele nichts vom christlichen Glauben, fand er. Seitbestaunen die Dom-​Besucher das Richter-​Fenster.Prominente Beispiele, große Kirchen, große Egos. Was hätte der Kardinal wohl über die Glaswand in der Lorcher Kirche St. Konrad gesagt? Die RZ-​Samstagsreportage besichtigt moderne Kirchenfenster im Gmünder Raum.

