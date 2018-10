Schwäbisch Gmünd | Freitag, 26. Oktober 2018 Freitag, 26. Oktober 2018

Albmarathon beeinträchtigt Verkehr in Gmünd

Am Samstag, 27 . Oktober, findet der traditionelle Schwäbische Alb-​Marathon statt. Erwartet werden bis zu 2000 Läuferinnen und Läufer. Start– und Zielbereich ist die Bocksgasse zwischen Prediger und Johanniskirche.

Der Verkehr am unteren Marktplatz, an der Ledergasse sowie am Gold– und Silber-​Platz muss daher für den Massenstart umUhr sowie für den Start umUhr kurzfristig angehalten werden. Die Fischergasse ist während der Startphasen ebenfalls kurzzeitig gesperrt.Beim Start– und Zieleinlauf queren die Läufer die Rektor-​Klaus-​Straße in Höhe Stadtgarten. In diesem Bereich wird der Verkehr für die Querung jeweils kurzzeitig gesperrt.Die Zufahrt zum Hölltal ist in der Zeit vonUhr bisUhr behindert. Fahrzeuge, die ins Hölltal müssen, sollten nach Möglichkeit diese Zeit meiden.Mit einzelnen Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

