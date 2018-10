Am B29-​Verteiler Iggingen: Seat zertrümmert Porsche

Blaulicht | Freitag, 26. Oktober 2018 Freitag, 26. Oktober 2018

Am B 29 -​Verteiler Iggingen: Seat zertrümmert Porsche

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Nach ersten Angaben der Polizei gab es zum Glück „nur“ Leichtverletzte bei einem sehr heftigen Unfall, der sich am Freitag gegen 17 Uhr am B 29 -​Verteiler Iggingen ereignete. Die Szenerie ließ zunächst Schlimmeres erahnen.

29

Ein Seat war aus Richtung Iggingen unterwegs. Laut Polizei vermutlich von der Sonne geblendet, erkannte der Fahrer zu spät einen Pkw, der vor ihm hielt, um nach links abzubiegen. Der Seat-​Fahrer versuchte ein Ausweichmanöver. Hierbei kam er ins Schleudern, stürzte an einer Verkehrsinsel um und „flog“ auf ein Porsche-​Cabrio, das gerade von der Bkam und in die Straße zwischen Hussenhofen und Böbingen einbiegen wollte. Der Porsche wurde hierbei total zertrümmert. Der Seat blieb auf der Seite an einem Verkehrszeichen liegen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Iggingen im Einsatz, die den Seat wieder aufrichtete und ausgelaufene Betriebsstoffe auffing. Nach ersten Angaben der Polizei hatten die beiden Fahrer, die jeweils alleine in ihren Autos saßen, Glück im Unglück: Trotz des sehr heftigen Zusammenstoßes mit zweimal Totalschaden trugen sie „nur“ leichte Verletzungen davon. Der Verkehr auf der Bundesstraße ist nicht beeinträchtigt.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 44 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!