Schwäbisch Gmünd | Montag, 08. Oktober 2018 Montag, 08. Oktober 2018

Schmuckmesse: Mehr Besucher, hohe Qualität

Die Gmünder Messe für Schmuck und Gerät zieht weitere Kreise – Besucher kommen mittlerweile von weiter her, auch von München. Was die Aussteller freut. Sie sind mit dem Verlauf der dreitägigen Messe zufrieden.

. Angetan waren auch die zahlreichen Besucher der Messe: Zum einen wuchs sie gegenüber den Vorjahren noch einmal etwas auf jetztAussteller, zum anderen, so fanden es die Teilnehmer selbst, war das Niveau noch einmal gestiegen. Auf welcher Ebene man damit angelangt ist, wurde am Sonntagabend deutlich: die Ausstellerin Ulrike Scriba aus Gengenbach erhielt in Stuttgart den baden-​württembergischen Staatspreis für Kunsthandwerk. Mit dem hessischen Staatspreis war sie bereitsausgezeichnet worden.

