Ostalb | Montag, 12. November 2018 Montag, 12. November 2018

Dem Wärmeverlust aus der Wohnung einen Riegel vorschieben

Foto: gbr

Da kann man dem langen Sommer noch so nachtrauern – es wird in diesem Tagen spürbar kälter. Wohl dem, der sich da vor einem warmen Kaminfeuer in einen Ohrensessel kuscheln kann. So richtig gemütlich wird es aber erst, wenn das Haus gut isoliert ist und die Wände keine Wärme nach draußen leiten. Eine Analyse mit Wärmebildern liefert Hinweise auf Schwachstellen.

Wo eine Verbrennung stattfindet, entstehen auch Emissionen; zum Beispiel Kohlendioxid. Die aktuelle Diskussion über Dieselmotoren erinnert tagtäglich daran, wie wichtig die Reduzierung des Schadstoffausstosses im dichtbesiedelten Raum ist. Am wenigsten Schadstoffe verursacht allerdings eine Heizung, die gar nicht so viel verbrennen muss, weil das Gebäude selbst mit deutlich geringerem Energieaufwand mollig war wird. Das Energiekompetenzzentrum Ostalb – mit Sitz in Böbingen – berät sowohl bei Neubauvorhaben als auch in Sachen energetische Sanierung von älteren Gebäuden. Die Rems-​Zeitung berichtet darüber in der Ausgabe vom. November.

