Abschied vom Theatermann

Das Leben ist eine Bühne, und die Bühne bedeutete für ihn einen wichtigen Teil seines Lebens. Im Münster nahm eine große Trauergemeinde Abschied von Ernst Kittel, der das Gmünder Theaterleben prägte.

Der Sarg und ein Foto Ernst Kittels an den Stufen zum Chor, an den Seiten Kränze der Gmünder Bühne und der Stadt Schwäbisch Gmünd, etwas abgerückt davon eine Foto-​Collage, vor der die Trauergäste verharrten: Ernst Kittel in der ganzen Vielfalt seiner Rollen, viele komische, einige tragische, manche, in denen sich beides mischte – dies waren die schwierigsten. Das Bläserensemble der Stadtkapelle und der Kolpingchor umrahmten den Gottesdienst, den Dekan Robert Kloker hielt. Er und weitere Redner würdigten den Theatermann, aber auch den Mann des Ausgleichs, Friedens und der Versöhnungsbereitschaft, der Ernst Kittel auch war.

