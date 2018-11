Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. November 2018 Dienstag, 13. November 2018

Back-​Aktion bei den Lions

Galerie (9 Bilder)

Fotos: has

Seit Jahren ist der Stand des Lions-​Club auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt ein Anziehungspunkt. Selbstgebackene, hochwertige Weihnachtsplätzchen, dazu ein genauso außergewöhnlicher Glühwein wird dort angeboten und die Einnahmen am Ende einer entsprechenden sozialen Einrichtung gespendet

In diesem Jahr profitieren davon die Sozialberatung und die ökumenische Vesperkirche. Rundbisverschiedene Sorten „Guatsle“ wird es geben, gemischt verpackt in-​Gramm-​Schälchen oder aber auch „sortenrein“. Die Mitglieder des Lionsclub haben in der Küche der Pädagogischen Hochschule am Montagabend gebacken, u.a. Pfeffernüsse, Husarenkrapfen, Vanillekipferl, Spitzbuben oder auch Haselnusstaler. Und sogar Quitten-​Gelee hat man produziert. Am Mittwoch backen die Helfer der Vesperkirche in der Bäckerei Stemke. EtwabisKilogramm werden am Ende fertig sein, um deren Absatz man sich keine Sorgen macht. Unser Foto zeigt die zahlreichen Helfer/​innen in der PH-​Küche.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

