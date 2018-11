Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. November 2018 Mittwoch, 21. November 2018

Nicht nur auf Autobahnen ist freie Fahrt für Rettungskräfte lebenswichtig

Über Rettungsgassen auf Autobahnen wird aktuell viel diskutiert. Allerdings entscheidet auch innerorts nicht selten das schnelle Durchkommen von Polizei, Feuerwehr und Notarzt über Leben und Tod.

Wenn Fahrzeuge mit Blaulicht undMartinshorn unterwegs sind, denn „brennt es“. Entweder buchstäblich oder im übertragenen Sinne. Sollheißen, dass es häufig auf Minuten oder gar auf Sekunden ankommt, wenn Polizei, Feuerwehr oder der Notarzt im Einsatz sind. Damit keine wertvolle Zeit auf der Strecke bleibt, brauchen diese Blaulicht-​Fahrzeuge freie Fahrt. Wie die Rechtslage aussieht,wie die Fahrerinnen und Fahrer in der Praxis damit umgehen und wie sich Autofahrer verhalten sollten , steht am. November in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 26 Sekunden.

