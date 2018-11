Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. November 2018 Montag, 26. November 2018

An Silvester gibt’s Karten für den Neujahrsempfang

Der Neujahrsempfang von Stadt und Stadtverband Musik und Gesang am Sonntag, 13 . Januar, steht dieses Mal ganz im Zeichen der Remstal-​Gartenschau. Karten – begrenzt auf 400 Stück – gibt es wie immer am Silvestermorgen ab 10 Uhr kostenlos im Prediger. Das Motto, das sich als grüner Faden durch das hochkarätige Programm ziehen wird, lautet mit Blick auf das Großereignis 2019 „Der unendliche Garten, den man unendlich erleben kann“.

Seit zehn Jahren feiern Stadt und Stadtverband des Neujahrsempfang gemeinsam. Davor wurden die beiden Neujahrsempfänge noch getrennt begangen. Beim Stadtverband Musik und Gesang begann diese Tradition als Neujahrskonzert am. Januarfindet die Kooperation zwischen Stadt und Stadtverband nun zum zehnten Mal statt, und das ist nicht die einzige Besonderheit des kommenden Neujahrsempfangs. Was auf dem Programm steht, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

