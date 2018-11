Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. November 2018 Dienstag, 06. November 2018

Zum Tod von Ernst Kittel: Gmünds großer Theatermann

Galerie (1 Bild)

Foto: aki

Auf der Bühne trat er schon länger nicht mehr auf, aber Rezitationen mit ihm in der Gablonzer Mundart gab es noch bis vor einigen Monaten. Ernst Kittel machte sich gezwungenermaßen rar.

Leider, war er doch vor zwei Jahren schwer erkrankt und musste mit seinen Kräften haushalten, auch wenn es ihm in der Zwischenzeit wieder viel besser ging.Man wird seine klare, ausdrucksvolle Stimme nicht mehr hören. In den frühen Morgenstunden des. November ist Gmünds großer Theatermann im Alter vonJahren gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, heißt es aus dem Kreis der Familie. Ein Nachruf auf Ernst Kittel steht in der RZ vom. November.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 27 Sekunden.

