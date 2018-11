Ostalb | Donnerstag, 08. November 2018 Donnerstag, 08. November 2018

Am Bahnhof in Böbingen: Endstation für Menschen, die keine Treppen steigen können

Foto: gbr

Mobilität von älteren Menschen wird in Böbingen sehr groß geschrieben. Dank des Fahrdienstes, den dort der Elisabethenverein anbietet, kommen auch Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, zu wichtigen Terminen. Am Bahnhof hingegen ist Endstation. Dort nämlich versperren Treppen den Weg zu den Bahngleisen.

Dies ist dem Böbinger Schultes zwar ein Dorn im Auge - und er kämpft auch dafür, die Situation zu verbessern. Warum das gar nicht so einfach ist, steht am. November in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 20 Sekunden.

