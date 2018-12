Sport | Samstag, 01. Dezember 2018 Samstag, 01. Dezember 2018

Wieder 0 : 1 , wieder eine Derbyniederlage für Normannia Gmünd in Göppingen

Fußball-​Oberligist Normannia Gmünd hat das letzte Spiel des Jahres beim Tabellenvierten Göppinger SV verloren. In diesem Derby, das bereits in der Hinrunde mit 0 : 1 im heimischen Schwerzer verloren ging, war der Treffer von Anthony Coppola ( 61 . Minute) letztlich der entscheidende.

Damit geht die Mannschaft von Holger Traub mit elf Punkten in die Winterpause und hat auch noch hinnehmen müssen, dass der SV Linx, in der Tabelle auf dem. Platz und damit nur einen Rang vor den Normannen, mitbeim SV Spielberg gewonnen hat und damit neun Punkte zwischen sich und die Gmünder Mannschaft gebracht hat. Spannend bleibt es dennoch, da noch ungewiss ist, wie viele Absteiger es am Ende der Saison geben wird.

