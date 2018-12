Blaulicht | Sonntag, 16. Dezember 2018 Sonntag, 16. Dezember 2018

Bei Lorch: Alkoholisierter Radfahrer löst Suchaktion aus

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: hs

Ein betrunkener Fahrradfahrer hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei Lorch eine größere Suchaktion ausgelöst.

Der 28 -​Jährige war mit seinem Fahrrad in der Schorndorfer Straße. Er stürzte und zog sich dabei eine stark blutende Verletzung zu. Ein dazu kommender Mann bot dem Verletzten seine Hilfe an und verständigte den Rettungsdienst. Der alkoholisierte 28 -​Jährige entfernte sich noch vor Eintreffen vom Rettungsdienst von der Unfallstelle. Da davon ausgegangen werden musste, dass der Mann aufgrund seiner Verletzung in eine hilflose Lage geraten könnte, wurden mehrere Streifen zur Suche nach dem Mann eingesetzt. Auch Rettungshundestaffeln aus dem Ostalbkreis und dem Rems-​Murr-​Kreis wurden alarmiert. Bevor diese die Suche aufnehmen konnten, tauchte der 28 -​Jährige im Krankenhaus Schorndorf auf. Nachdem er dort behandelt wurde, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwartet nun eine Strafanzeige.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

