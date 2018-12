Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 20. Dezember 2018 Donnerstag, 20. Dezember 2018

Tunnel gesperrt — lange Staus

Foto: Manfred Laduch

Der Gmünder Einhorntunnel ist aktuell wegen dringender Arbeiten gesperrt.

Erheblich beeinträchtigt ist aktuell der Verkehr durch und in Schwäbisch Gmünd. Der Einhorn-​Tunnel musste wegen dringender Arbeiten an den Leitplanken in der westlichen Zufahrt gesperrt werden. Es haben sich lange Staus gebildet. Die Sperrung soll laut Auskunft der Stadtverwaltung noch bis gegenUhr dauern.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

