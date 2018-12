Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 05. Dezember 2018 Mittwoch, 05. Dezember 2018

Gmünder Ehrenamtsfest: Viele engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger geehrt

Der 5 . Dezember ist der „Tag des Ehrenamts“. Diesem Anlass entsprechend hatte die Stadt Schwäbisch Gmünd am Mittwoch zu einem Ehrenamtsfest in den Stadtgarten eingeladen, um besonders verdiente Freiwillige aus der Bürgerschaft auszuzeichnen.

Um all die vielen tausend ehrenamtlich Tätigen zu ehren, müsste die Stadt Schwäbisch Gmünd eigentlich ein Oktoberfestzelt aufbauen. Selbst das Congress Centrum Stadtgarten würde da nicht ausreichend Platz bieten. Daher setzt Oberbürgermeister Richard Arnold („Wir sind die Hauptstadt des Ehrenamts!“) alljährlich eine Schwerpunkt, um Auserwählte stellvertretend für alle bürgerschaftlich Engagierten zu ehren. Diesmal waren es Wahlhelfer, Schöffen, „Stadtteil-​Arbeiter“ und freiwillige Krankenhaus-​Seelsorge. Die Rems-​Zeitung berichtet in Wort undBild am Donnerstag ausführlich.

