Gebälk der Kirche in Obergröningen muss saniert werden

„Ich will ja nicht nur Steine erhalten“, sagt Pfarrerin Florentine Wolter. Die evangelische Ortsgeistliche freut sich deshalb sehr darüber, dass das Projekt „Kirchensanierung“ auch dazu führt, das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifizierung der Menschen mit ihrer Kirchengemeinde zu fördern.

Es kracht zwar nicht im Gebälk der Obergröninger Nikolauskirche, aber der Zahn der Zeit hat an den alten Hölzern kräftig genagt. Insbesondere dort, wo sich durch Schuttablagerungen Feuchtigkeit sammeln konnte und dadurch die Fäulnis beschleunigte. Von manchen Balkenköpfen sindProzent beschädigt. Um die hohen Sanierungskosten aufzubringen, sind auch Benefiz-​Veranstaltungen geplant — zum Beispiel die Vorführung eines inzwischen schon historischen Heimatfilms. Details über die Kirchenrenovierung, den Inhalt des Films, den Termin der Aufführung und die Menschen, die sich in der Gemeinde engagieren, stehen am. Februar in der Rems-​Zeitung.