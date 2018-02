Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 18. Februar 2018 Sonntag, 18. Februar 2018

Ortstermin am Mühlbach in Zimmern

Galerie (1 Bild)

Foto: Gerhard Nesper

Weil auf der Tagesordnung der Sitzung des Ortschaftsrats Hussenhofen am Montag die Vorberatung zur weiteren Vorgehensweise bzw. die zu veranlassenden Maßnahmen bezüglich des Mühlbachs in Zimmern auf der Tagesordnung steht, fand am Samstagnachmittag auf Anregung der Bürgerinititative (BI) „Rettet den Mühlbach“ ein Ortstermin statt.

2013

Wie schon mehrfach berichtet, war das Remswehr im Aprilauf Höhe von Zimmern und damit auch der Zufluss von der Rems in den Mühlbach trotz Bedenken und Warnungen von orts– und sachkundigen Bürgern abgerissen worden, um dort mit einer Rampe die Rems sozusagen barrierefrei für die Tier– und Pflanzenwelt zu gestalten, was aber zur Folge hatte, dass der Wasserspiegel der Rems sank und der Mühlbach (auch als Mühlkanal bezeichnet) nicht mehr mit genügend Wasser versorgt wurde, um ein Überleben der dortigen Fauna und Flora zu gewährleisten. Zur Zeit wird der Mühlbach lediglich von der Lembergquelle, die sich oberhalb der ehemaligen Ausleitung aus der Rems befindet, mit Wasser gespeist. Weitere Einzelheiten stehen in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Lokalredaktion.

Lesedauer: 40 Sekunden.