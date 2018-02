Schwäbisch Gmünd | Montag, 19. Februar 2018 Montag, 19. Februar 2018

Gmünder bei der Schmuckmesse Inhorgenta

Fotos: msi

„Diamonds are a girl’s best friend“, hat Marilyn Monroe einst gesungen. Hätte sie einen Blick auf die Vielfalt der Münchner Schmuckmesse Inhorgenta werfen können, wäre es ihr sicher schwerer gefallen, sich so festzulegen. Denn auf den 65 000 Quadratmetern Messegelände konnte Schmuck aus verschiedensten Materialien bestaunt werden.

Unter den knappAusstellern, die auf der Messe vertreten waren, fanden sich auch einige aus der Gold– und Silberstadt Schwäbisch Gmünd. Sie wurden am Montag, dem letzten Messetag, von einer Abordnung aus der Heimat besucht und konnten von den Erfahrungen der vergangenen Tage berichten. Was es alles zu sehen gab und ob die Aussteller zufrieden waren, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Nicole Beuther

