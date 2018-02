Schwäbisch Gmünd | Montag, 05. Februar 2018 Montag, 05. Februar 2018

Fasnet: Gmünder Silbermännle feiert doppelten Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch, liebes Gmünder Silbermännle! Die Symbolfigur der Gmünder Fasnet feiert am Dienstag Geburtstag. Und das sogar gleich doppelt, total närrisch eben.

Seit genauJahren geistert der närrische Geist und Glücksbringer der Gold– und Silberstadt durch Schwäbisch Gmünd und der Legende nach auch durch den Klosterwald von Gotteszell. Zwischendurch wurde es ruhig um das Silbermännle. Doch am Dienstag vor genauJahren feierte die Arbeitsgemeinschaft Gmender Fasnet die Wiedergeburt ihrer Symbolfigur. Mehr denn je lieben die Gmünder diesen knitzen Gnom. Ganz am Anfang stand eine sensationelle Enthüllungsgeschichte in der Rems-​Zeitung. „Fake News“ so würde man heute vielleicht dazu sagen. Aber damals richtig glaubhaft, gut und positiv im Sinne von Gmünder Traditionen gestaltet. Viel Spaß beim Lesen der ausführlichen Silbermännle-​Geschichte am Dienstag in der Rems-​Zeitung.