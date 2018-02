Sport | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

TSV Alfdorf/​Lorch empfängt den Drittletzten

Nach dem spielfreien Wochenende in der Handball-​Württembergliga hat der TSV Alfdorf/​Lorch die Niederlage gegen die Bundesligareserve aus Bietigheim mittlerweile gut verdaut. Am Freitagabend ( 20 . 30 Uhr) nun empfängt der TSV den Drittletzten HSG Schönbuch.

Diese Begegnung war unglaublich spannend, zuerst gingen die BietigheimerSekunden vor Spielende in Führung, dann glich Jan Spindler neun Sekunden vor Ende aus — doch ein verwandelter Siebenmeter der Bietigheimer sorgte für gesenkte Köpfe beim TSV. „Es haben Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entschieden, hier hatten wir speziell in der Schlussphase einfach zwei individuelle Fehler zu viel“, sagt Wieczorek.Der nächste Gegner befindet sich auf dem drittletzten Platz der Württembergliga-​Nord mitPunkten. Will die Mannschaft aus Holzgerlingen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld halten, muss sie gewinnen. Alfdorf möchte die HSG natürlich auf Abstand halten und benötigt dafür ebenfalls einen Sieg. Trainer Wieczorek glaubt, dass sich die Tabelle in den nächsten drei bis vier Spieltagen etwas entzerren werde. Dann wird sich zeigen, wer den Blick nach unten richten muss.Understatement ist aus Sicht des Trainers momentan nicht angebracht. „Ein Sieg in der jetzigen Situation wäre goldwert.“ Welches Konzept sich der TSV Alfdorf/​Lorch zurechtgelegt hat, um dieses Ziel zu erreichen, lesen Sie in der RZ vom. Februar.