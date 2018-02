Sport | Freitag, 09. Februar 2018 Freitag, 09. Februar 2018

Großes Benefizturnier in Heubach in Gedenken an Murat Su

(läm). An diesem Wochenende findet wegen der Faschingszeit reichlich wenig Sportliches statt. Vielleicht ein Grund mehr zum Turnier des DTKSV Heubach in die Heubacher Sporthalle (ab 9 Uhr) zu gehen. 24 Mannschaften kicken dort in Gedenken an Murat Su, der 2016 einem plötzlichen Herztod erlegen ist. Die gesammelten Gelder kommen dem „Bundesverband Herzkranke Kinder“ zugute.

Wenn ein Leben beendet wird, und dann auch noch viel zu früh, ist das nie schön. Mustafa Su, Memis Büyük und Anil Kalay, allesamt vom DTKSV Heubach (deutsch-​türkischer Kulturverein), sorgen aber mit einigen Freunden zumindest dafür, dass Murat Su in den Gedanken seiner Freunde und Familie und auch der Heubacher Gemeinde weiterlebt. An diesem Sonntag (abUhr) richten die drei ein Benefiz-​Fußballturnier in der Heubacher Sporthalle aus. „Wir möchten uns an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei der Gemeinde und insbesondere Bürgermeister Frederick Brütting bedanken, die uns in der Vorbereitung auf dieses Turnier tatkräftig unterstützt haben“, sagt Kalay. FürMannschaften ist die Veranstaltung ausgelegt,Mannschaften hatten bereits weit vor der Veranstaltung zugesagt, so dass sich die Verantwortlichen sicher sind, dass sie das Tableau voll bekommen werden.Bis zuletzt hatte Murat Su mit seinem Bruder Mustafa für die zweite Mannschaft des FC Stern Mögglingen gespielt. „Das letzte Spiel bestritt er nur einen Tag vor seinem Tod“, erinnert sich Mustafa Su traurig, der immer noch für die Mögglinger kickt. „Sie haben mich sehr unterstützt in der damaligen Zeit, wofür ich noch heute sehr dankbar bin.“ Ob Su selbst beim Turnier mitkickt, wollte er offen lassen. Schmunzelnd sagt er: „Ich habe Anfragen von zwei Teams, das werde ich dann wohl spontan entscheiden.“