Schwäbisch Gmünd | Montag, 12. März 2018

Jetzt beginnt der Frühling

Galerie (4 Bilder)

Fotos: nb

Während sich das Wetter am Montag eher von seiner ungemütlichen Seite zeigte, war auf dem Bauhof und im Stadtgarten der Stauferstadt ab den Morgenstunden der Frühling zu Gast – in Form von 18 000 bepflanzten Töpfen. Nur kurze Zeit nach der Anlieferung wurde damit begonnen, den Frühlingsflor einzusetzen.

Bis zum Frühling sind es auf dem Gmünder Bauhof nur wenige Schritte. Unweit des Streusalzlagers und den großen Fahrzeugen befindet sich – im hinteren Bereich des Bauhofes gelegen – das städtische Gewächshaus. Die großen Blumenzwiebelringe davor weisen bereits den Weg. Was sich in dem Gewächshaus alles befindet und welche Pflanzen in den kommenden Wochen für Farbtupfer sorgen werden, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung

