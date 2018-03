Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 15. März 2018 Donnerstag, 15. März 2018

Kappelbergtunnel gesperrt: Bleiben Sie hier!

Nein, es ist kein Fahrverbot für bestimmte Autos. Aber für alle Autofahrer, die von Freitagmittag, 12 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, nach Stuttgart wollen heißt es: Nix geht mehr!

Bleiben Sie also hier — in Gmünd und im Ostalbkreis. In Gmünd ist am Sonntag verkaufsoffen und es findet der Pferdemarkt statt, am Samstag ist der Gmünder Stadtlauf.



Am kommenden Wochenende geht die Sanierung am Kappelbergtunnel mit einer Sperrung in die nächste Runde. Die Ausweichstrecke über Bad Cannstatt (Wilhelmsplatz) kann man wohl vergessen. Zudem findet am Sonntag vonbisUhr auf der Bzwischen Oper und Landtag auch noch ein Frühlingsfest statt.

