Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

30 Jahre Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst

Galerie (5 Bilder)

Fotos: esc/​privat

Schwäbisch Gmünd – Stadt der Gold– und Silberschmiede seit Hunderten von Jahren. Nachweise reichen bis in das 14 . Jahrhundert zurück. Diese Tradition der Stadt soll und muss erhalten bleiben. Darum wurde im Jahr 1988 , der Idee vom damaligen Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster folgend, die Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst gegründet.

30

Die Stiftung feiert dieses Jahr ihr-​jähriges Bestehen. Im Stiftungsvorstand sind heute für die Stadt OB Richard Arnold und der Erste Bürgermeister Joachim Bläse, für die Kreissparkasse Andreas Götz, für den Edelmetallverband Sven Möller, für die Gold– und Silberschmiedeinnung Obermeister Thomas Hörner als Nachfolger von Doris Raymann-​Nowak, Conrad Stütz als Vertreter der Gesellschaft für Goldschmiedekunst, der Institutsleiter des FEM (Forschungsinstitut Edelmetalle und Metallchemie) Andreas Zielonka und für die Gewerbliche Schule die Rektorin Sabine Fath. In der Rems-​Zeitung beschreiben Goldschmied Conrad Stütz und die Silberschmiedemeisterin Doris Raymann-​Nowak am Samstag, was es mit der Stiftung, den Stadtgoldschmieden und der Bewahrung der alten Gmünder Tradition auf sich hat.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 39 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!