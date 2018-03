Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

„Alte Schmiede“: Spannendes Sanierungsprojekt am Schmiedturm

Foto: hs

Ein Sanierungsprojekt, das Respekt verdient. Gut 20 Jahre stand die stadtbildprägende „Alte Schmiede“ am Schmiedtorturm leer und verwandelte sich in eine einsturzgefährdete Ruine. Das Unternehmerpaar Eva und Günter Welig will das historische Gebäude in ein Altstadtjuwel verwandeln.

Die Sanierungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Das Gebäude ist fast schon komplett ausgebeint. Aktuell werden Zwischenböden von Schutt befreit und vor allem die eindrucksvolle Fachwerkkontsruktion gesichert und ins Lot gebracht. Sieben Wohnungen sowie Büroräume werden sich zukünftig in diesem denkmalgeschützten und markanten Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Schmiedtorturm befinden. Mehr zu diesem spannenden Sanierungsprojekt am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

