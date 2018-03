Ostalb | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

Glättewarnanlage zwischen Heubach und Bartholomä kommt

Foto: gbr

Das Wetter oben auf der Alb ist an vielen Tagen deutlich winterlicher als unten im Tal. Mit der Folge, dass auf der Steige von Heubach nach Bartholomä immer wieder Unfälle auf glatter Fahrbahn passieren oder querstehende Lkw den Albaufstieg blockieren. Eine neue elektronische Warnanlage soll dort nun Abhilfe bringen und frühzeitig den Winterdienst alarmieren.

„Seit Jahren ist es ein dringender Wunsch der Gemeinde Bartholomä, mit Hilfe einer Eiswarnanlage die Verkehrssicherheit auf der Steige zu verbessern“, erläuterte Thomas Kuhn im Gespräch mit der Rems-​Zeitung den Hintergrund. „Ich freue mich sehr, dass nun endlich diese Anlage eingebaut wird. Die Hanglagen des Albtraufs sind einfach etwas Besonderes – auch bei den Temperaturen. Ich bin mir sicher, dass sich diese Investition auszahlen und die Sicherheit auf dieser Straße erhöhen wird. Trotzdem sollten alle in diesem Bereich weiterhin vorsichtig fahren“, kommentierte Bürgermeister Brütting die Entscheidung.Warum diese Anlage sinnvoll ist und wie sich die bereits in Heubach im Wohngebiet installierten Glatteis-​Sensoren bewährt haben, steht in der Rems-​Zeitung vom. März.

