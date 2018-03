Ostalb | Freitag, 02. März 2018 Freitag, 02. März 2018

Bürgermeister von Spraitbach: Johannes Schurr löst Ulrich Baum ab

Galerie (9 Bilder)

Foto: gbr

Wenn Kommunalpolitik immer so harmonisch und unterhaltsam wäre wie die Verabschiedung von Ulrich Baum und die Amtseinsetzung von Johannes Schurr, würden bei allen Bürgermeisterwahlen die Kandidaten wohl Schlange stehen. Die Spraitbacher machten aus dem Amtswechsel eine echte Feierstunde.

Die Verpflichtung eines Bürgermeisters für eine neue Amtszeit muss gemäß der baden-​württembergischen Gemeindeordnung im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung stattfinden. Weil mit einem großen Interesse der Bevölkerung zu rechnen war, habe man diesen wichtigen Termin in die Kulturhalle verlegt, erläuterte der stellvertretende Bürgermeister Erich Pommerenke und freute sich über eine volle Halle. „Ihr Kommen zeigt, dass Sie am Geschehen in Spraitbach Anteil nehmen!“ Was bei dieser Veranstaltung gesprochen wurde, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

