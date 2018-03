Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. März 2018 Freitag, 02. März 2018

Tempo 30 : Weiterer Abschnitt zwischen Wetzgau und Mutlangen

Ein weiterer Tempo-​ 30 -​Abschnitt erfordert von Verkehrsteilnehmern im Norden Gmünds neuerdings erhöhte Aufmerksamkeit. Aufpassen: Unterschiedliche Vorfahrtsregelungen auf Gmünder und Mutlanger Markung könnten jetzt auf dieser „Nordachse“ zur Falle werden.

Bei der neuen Tempo-​-​Beschilderung auf Höhe des Lidl-​Markts und der Stauferklinik handelt es sich um einen Lückenschluss auf dieser „Nordachse“: Die motorisierten Verkehrsteilnehmer müssen nun vom Kreisverkehr am Neubaugebiet Wetzgau West bis ins Ortszentrum von Mutlangen hinein bzw. umgekehrt diese Tempobeschränkung einhalten. Bislang war zwischen Wetzgau und Mutlangen auf einigen hundert Metern nochStundenkilometer erlaubt. Nähere und vor allem auch was bei der Vorfahrtsregelung zu beachten ist, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

