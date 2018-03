Blaulicht | Mittwoch, 21. März 2018 Mittwoch, 21. März 2018

Fahndung bei Waldstetten: Fahrzeugdiebstahl und Brand

Die Polizei hat am Mittwochmorgen eine größere Fahndungsaktions ausgelöst. Auch ein Hubschrauber ist beteiligt.

Nach ersten, noch unbestätigten Informationen aus den sozialen Netzwerken geht es um einen Fahrzeugdiebstahl. Im Laufe des Morgens wurden dann bei Waldstetten zwei brennende Autos entdeckt. Die Ereignisse stehen offenbar im Zusammenhang. Näheres will die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am frühen Nachmittag bekanntgeben.Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei Klein-​Lkw. Sie wurden in Schwäbisch Gmünd entwendet. Mit einem der Lkw wurde in Waldstetten die Tankstelle eingerammt. Dort hatten es die Täter auf Geldspielautomaten abgesehen. Die beiden gestohlenen Fahrzeuge wurden anschließend bei Rechberg und Bettringen in Waldgebieten abgestellt und in Brand gesetzt. Mehr dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

