Mittwoch, 21. März 2018

Unfall im Wental: Feuerwehr Bartholomä rettet Autofahrerin

Fotos: Feuerwehr

Die Feuerwehr Bartholomä wurde am Mittwochmorgen gemeinsam mit der Feuerwehr Heubach zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Bereich Wental alarmiert.





Die Fahrerin war verletzt und musste nach Rücksprache mit dem Notarzt schonend aus dem Auto gerettet werden.

Dazu wurde von der Feuerwehr die Tür des Fahrzeugs entfernt und der Brandschutz sichergestellt. Auch mussten



Die Fahrerin eines Kleinwagens, von Richtung Steinheim her kommend, hatte vermutlich aufgrund Eisglätte in der langgezogenen Kurve, kurz vor der Einfahrt zum Wental ‚die Kontrolle über Ihren Wagen verloren Sie kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam an einem Baum, auf dem Autodach liegend zum Stillstand.austretende Kraftstoffe aufgefangen werden. Die Feuerwehr aus Heubach musste nicht mehr eingreifen.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 29 Sekunden.

