Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. März 2018 Freitag, 23. März 2018

Straßdorfer Frühling

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Am Sonntag, 25 . März, lädt der Handels– und Gewerbeverein Straßdorf zum nunmehr schon 19 . Mal zum beliebten Straßdorfer Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein.

12

24

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr beim Straßdorfer Frühling: die Ausbildungsbetriebe und die Ausbildungsberufe stehen im Rahmen des „Forum Ausbildung“ erstmals besonders im Fokus. Traditionell erfolgt die Eröffnung umUhr im Bereich des alten Bahnhofs und der Gaststätte „Zum Stadtwirt“ an der Bahntrasse. Hier wird wieder ein großes Zelt aufgestellt sein. Mehr über die Großveranstaltung in Straßdorf lesen Sie in der Rems-​Zeitung am samstag,. März.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!