16 . Schechinger Osterbrunnen eröffnet

Fotos: Miriam Siegfried, Volker Grahn

Strahlend blauer Himmel und im Sonnenschein durchaus angenehme Temperaturen — zur Eröffnung des 16 . Schechinger Osterbrunnens hatte Petrus ein Einsehen. Ganz anders als zuvor beim Aufbau, da hatten sich einige kalte Nasenspitzen und klamme Finger geholt.

Minusgrade und ein eisiger Wind hatten den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern den Aufbau schwer gemacht. „Aber »Wir schaffen das« gilt eben auch in Schechingen“, wie Bürgermeister Werner Jekel betonte, der zugleich seinen Dank an die vielen Ehrenamtlichen aussprach. Über den Verlauf der Eröffnung, die Anzahl und die Motive der produzierten Eier berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Montags-​Ausgabe.

