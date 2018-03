Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 25. März 2018 Sonntag, 25. März 2018

Hochzeitsmesse: Auch das „Bachelor-​Paar“ war zu Gast

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Viel Partystimmung und jede Menge Informationen gab es am Wochenende auf der Hochzeitsmesse im Stadtgarten. Ein Höhepunkt war der Besuch des Traumpaars aus der Fernsehserie „Der Bachelor“ (Bild).

Die großen Limousinen in weiß und rosa, geschmückt mit passendenBlumenarrangements, vor der Tür des Stadtgarten verrieten es schon: Im Inneren gab es alles rund um den angeblich schönsten Tag im Leben. Für die frisch Verliebten ist eine Hochzeitsmesse der ideale Rahmen, um sich in Ruhe umzuschauen und Anbieter aus der Region kennenzulernen. So auch im Stadtgarten, den am Wochenende die Pärchen eroberten, um auf die Suche nach dem perfekten Outfit, der besten Tischdeko und der schönsten Brautfrisur zu gehen. Die Rems-​Zeitung berichtet am Montag ausführlich über diese Messe mit viel Partystimmung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 30 Sekunden.

