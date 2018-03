Blaulicht | Sonntag, 25. März 2018 Sonntag, 25. März 2018

Notfallseelsorge: Ehrenkreuz und stehende Ovationen für Pfarrer Michael Gseller

Galerie (1 Bild)

Foto: Feuerwehr

Pfarrer Michael Gseller ist mit dem Deutschen Feuerwehr-​Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet worden. Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd gab es für den verdienten Notfallseelseelsorgen minuntenlang stehende Ovationen.

29

2016

Stellvertretender Feuerwehrkommandant Ralf Schamberger beschrieb in seiner Laudatio die enormen, wichtigen und aufopeferungsvollen Dienste von Michael Gseller und auch seiner Kollegen. „Oft wird übersehen unter welcher psychischen Belastung auch Feuerwehrleute stehen und Hilfe und Unterstützung brauchen. Sei es als Helfer bei einem Verkehrsunfall oder bei einem Todesfall. Das Geschehene und Gesehene muss verarbeitet werde.“ Ralf Schamberger erinnerte an die bitteren Stunden, Tage und Wochen, als bei der Gmünder Hochwasserkatastrophe am. Maiein Feuermann vor den Augen seiner Kameraden beim Versuch einem Mitbürger das Leben zu retten in den Fluten versank. Michael Gseller habe unschätzbar-​einfühlsame Dienste geleistet. Mehr über diese besondere Feuerwehr-​Ehrung am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!