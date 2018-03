Schwäbisch Gmünd | Montag, 05. März 2018 Montag, 05. März 2018

Kulturladen Mondschein in Weiler: Ein Ort für alle

Momente, die sie beflügelten, hat Lena Haas-​Möldner in den vergangenen Monaten ganz viele erlebt. Am Freitag kam mit dem Auftritt der Band „Süschiant“ ein neuer hinzu. Ein Moment auch, der gezeigt hat, dass der größte Wunsch – Begegnung zu schaffen – in Erfüllung gegangen ist. Auch für die kommenden Monate hat die Projektleiterin einiges geplant im Kulturladen Mondschein in Weiler.

Eine Brücke bauen zwischen den Menschen im Ort und den Flüchtlingen – dieses Ziel stand am Anfang der Arbeit in der Begegnungsstätte. Mit die größte Aufgabe, so beschreibt Projektleiterin Lena Haas-​Möldner, sei es gewesen, auch die Bürger für das Vorhaben zu gewinnen. Etwas, was aber von Anfang an, fast selbstverständlich gelungen ist. In welcher Form und was in der Zukunft alles geplant ist, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

