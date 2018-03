Blaulicht | Dienstag, 06. März 2018 Dienstag, 06. März 2018

Vorbild Abtsgmünd: Rettungszentrum für Feuerwehr, DRK und Polizei entsteht

Foto: hs

Die Gemeinde Abtsgmünd arbeitet aktuell an einem echten Blaulicht-​Vorzeigeprojekt: Für Feuerwehr, DRK und Polizei entsteht direkt an der Hauptverkehsrachse Bundesstraße B 19 ein gemeinsames Rettungszentrum.

Bürgermeister Armin Kiemel und Feuerwehrkommandant Holger Schmid freuen sich über den einstimmigen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat. Gleichfalls ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Arbeit von Feuerwehr und DRK. Und auch die Polizei ist jetzt mit im Boot. Die Gemeinde Abtsgmünd investiert voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren für das Blaulicht-​Projekt rund sechs Millionen Euro, damit auch in ein starkes Plus für die Sicherheit der Bürger in Abtsgmünd, Untergröningen, Hohenstadt, Pommertsweiler und Neubronn. Denn erstmals bekommt diese Raumschaft auch eine hauptamtlich besetzte Rettungswache. Ausführlicher Bericht über dieses Referenz-​Projekt mit Vorbild-​Charakter für die Region und das ganze Land am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

