Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 12. April 2018 Donnerstag, 12. April 2018

800 -​Jahr-​Feier in Bettringen: Beim Umzug auf Nummer Sicher gehen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Bettringer freuen sich auf den Höhepunkt ihrer 800 -​Jahr-​Feier: Das große Festwochenende am 22 . und 23 . September. Damit es ein tolles Jubiläum wird, an das man sich noch lange und gerne erinnert, ist vorab vieles zu beachten – auch in Punkto Sicherheit. Man will vermeiden, dass zum Beispiel während des Festzugs bei einem Unfall jemand verletzt wird.

800

1218

1

3

12

Das Motto für den Festzug lautet „Wir sind Bettringen: gestern – heute – morgen“ und soll nicht nur an jene Urkunde erinnern, in der Bettringen vorJahren erstmals offiziell genannt wurde. „In der Urkunde des Lorcher Klosters ging es annoübrigens um die Schenkung von Leibeigenen – also eigentlich kein erfreulicher Anlass. Aber wir feiern nicht diese Schenkung, sondern die erste urkundliche Erwähnung“, erklärte Martin Rott, der bei einer Informationsveranstaltung gestern Abend im Pavillon der Uhlandschule im Namen des Organisationsteams die Moderation übernommen hatte. Er machte deutlich, dass die Mitwirkenden im Grunde alles im Umzug darstellen können, was sich seit diesen Tagen im späten Mittelalter ereignet hat. Wie weit die Akteure dabei zurück gehen, bleibe ihnen selbst überlassen. Und beim Aspekt „Zukunft“ dürfe man Phantasie walten lassen. Was so alles zu beachten ist, damit auf derKilometer langen Umzugsstrecke möglichst kein Unfall passiert, steht am. April in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 53 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!