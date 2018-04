Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 17. April 2018 Dienstag, 17. April 2018

Blütenfest am Sonntag

Fotos: nb

Ein kleines bisschen wird sich das Blütenfest am Sonntag anfühlen wie die Landesgartenschau 2014 . Nicht nur die neu angelegten Blumenbeete werden ihren Beitrag hierzu leisten, sondern auch das Rahmenprogramm, das wie immer keine Wünsche offen lässt.

An das Blütenfest vor zwei Jahren denkt Ortsvorsteher Johannes Weiß nicht gerne zurück. Kalt war es. Sogar die eine oder andere Schneeflocke war zu sehen. Für das Blütenfest am Sonntag werden bis zuGrad erwartet. Und Weiß zeigt sich davon überzeugt: „Wir werden Blüten an den Bäumen und Pflanzen haben.“ Und auch sonst sind die Bedingungen richtig gut. Auf was sich die Besucher freuen dürfen und wer alles am Rahmenprogramm mitwirkt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 29 Sekunden.

