Anonyme Vorwürfe gegen Autoverwerter in Durlangen offenbar haltlos

Schön findet es in Durlangen wohl niemand, dass direkt am Ortseingang ein Betrieb alte Autos sammelt, um sie zu zerlegen und zu verwerten. Jene Vorwürfe, die derzeit jemand unter dem Decknamen „durlangerhandwerker“ per E-​Mail erhebt, sind nach Auskunft des Landratsamts allerdings haltlos.

Sowohl ans Landratsamt des Ostalbkreises als auch an die Durlanger Gemeindeverwaltung sowie an Medien adressierte jemand unter „durlangerhandwerker“ die Behauptung, der Autoverwertungsbetrieb halte sich nicht an die branchenüblichen gesetzlichen Vorgaben. Es wurden zahlreiche angebliche Mängel aufgelistet. Ob sich hinter dieser E-​Mail-​Adresse tatsächlich eine Gruppe von Personen verbirgt oder nur eine einzelne Person, ist bis dato nicht bekannt. Die Rems-​Zeitung hinterfragte die Vorwürfe gegen den Betrieb. Wie sich das Landratsamt sowie die Gemeindeverwaltung dazu stellen, steht am. April in der Rems-​Zeitung.

