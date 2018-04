Blaulicht | Donnerstag, 19. April 2018 Donnerstag, 19. April 2018

Neues RZ-​Video: „Flugschule“ für MHD-​Rettungshunde

Foto: Heino Schütte

Einen außergewöhnlichen Lehrgangs– und Trainingstag absolvierte kürzlich die Rettungshundestaffel des Malteser Hilfsdienstes aus Schwäbisch Gmünd bei der Luftwaffe auf dem Militärflugplatz Laupheim. Die Rems-​Zeitung durfte diesen mit freundlicher Erlaubnis der Bundeswehr auch in einem Video dokumentieren.

Nach einer theoretischen Einführung in Technik und Sicherheitsregeln im Umgang mit dem Transporthubschrauber CH-​ging es um die Gewöhnung der Rettungshunde an Lärm, Rotoren und auch Gerüche des Helikopters. Hintergrund: Im Falle einer Katastrophe wie z.B. Erdbeben werden Rettungshundeteams mit solchen Hubschraubern in die Einsatzgebiete geflogen. Die Reportage über den Hubschrauber-​Lehrgang ist bereits in der Rems-​Zeitung vom. April erschienen. Den Film dazu gibt es in unserer Internet-​Rubrik Video oder direkt hier

Veröffentlicht von Heino Schütte.

