Gmünder Großbrände: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Foto: Heino Schütte

Mit zwei Großbränden hatte es die Gmünder Feuerwehr in den letzten Wochen zu tun. In beiden Fällen ist die Ursache nach Angaben der Polizei bislang unklar.

Sachverständige sind eingeschaltet, um die Untersuchungen fortzusetzen. Vorsätzliche Brandstiftung wird allerdings in beiden Fällen ausgeschlossen. Wie Polizei-​Pressesprecher Rudolf Biehlmaier zum jüngsten Großbrand in einer Wohnanlage der VGW in der Gmünder Oststadt erklärte, gebe es gewisse Hinweise auf einen technischen Defekt. Deshalb seien Elektrogeräte vom Brandort zu einer näheren Begutachtung durch Experten des Landeskriminalamts sichergesellt worden. Zum Gaststätten-​Brand, der sich am. April im Stadtteil Rehnenhof abspielte, werde aktuell ein Gutachten abgewartet, so berichtet hierzu Pressesprecher Holger Bienert. In diesem Fall könne eine technische Ursache eher ausgeschlossen werden. Bei beiden Bränden war es der Feuerwehr jeweils gelungen, durch schnellen und massiven Einsatz einen Vollbrand der betroffenen Gebäude zu verhindern.

