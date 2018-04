Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 25. April 2018 Mittwoch, 25. April 2018

Piazza: Neue Zeiselberg-​Gastronomie kleiner als die historische Wirtschaft

Die geplante Gastronomie auf dem Zeiselberg ist an sich unumstritten. Diskutiert wird seit einigen Wochen allerdings über das Ausmaß des Baukörpers . VGW-​Geschäftsführer Celestino Piazza machte im Bau– und Umweltausschuss deutlich, dass die aktuell ins Auge gefasste Variante kleiner sei als die historische Gastwirtschaft.

Die von einer Bürgerinitative geforderte Visualisierung des Projekts, am liebsten durch ein Gerüst am Original-​Schauplatz, gibt es (noch) nicht. Aber immerhin wurden am Mittwoch im Rathaus die Dimensionen des geplanten Gastronomie-​Gebäudes plus Winter– und Biergarten anhand von Zeichnungen vor Augen geführt. Während sich die CDU-​Fraktion und die Bürgerliste schon zur vorliegenden Planung bekannten, wollten sich SPD, Grüne, Freie Wähler Frauen und Linke noch nicht festlegen, ob sie am. Mai im Gemeinderat zustimmen werden. Es bleibt also weiterhin spannend. Mehr Details über die Entwürfe und die Diskussion findet man in der Rems-​Zeitung vom. April.

