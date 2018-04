Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. April 2018 Freitag, 27. April 2018

Stadtteil Straßdorf: Freude über neue Kinderkrippe

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Im Rahmen eines bunten und sonnigen Kindergartenfestes hat am Freitag Bürgermeister Dr. Joachim Bläse in Straßdorf eine in Rekordzeit erstellte Kinderkrippe offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Bedingt auch durch Neubaugebiete herrscht aktuell im Stadtteil Straßdorf absoluter Babyboom. „Straßdorf wächst und pulsiert“, zeigte sich in seiner Ansprache auch Ortsvorsteher Werner Nußbaum fast schon väterlich stolz über diese Entwicklung im betont familienfreundlichen Straßdorf. Gleichzeitig mahnte er aber auch die Stadtverwaltung: Dieses erfreuliche Wachstum müsse natürlich begleitet und auch weiterhin gefördert werden durch entsprechende Investitionen in die Infrastruktur. Er freue sich über diese Schnellbaulösung für zehn dringend benötigte neue Krippenplätze am Kindergarten Emerland. Gleichzeitig dürfe das Zukunftsprojekt Familien– und Bildungszentrum an der Römerschule nicht aus dem Blick verloren werden.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!