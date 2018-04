Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 05. April 2018 Donnerstag, 05. April 2018

Praktische Einblicke in viele Berufe

Bereits zum 5 . Mal konnten sich Schülerinnen und Schüler in der Eule Gmünder Wissenswerkstatt einfinden und in verschiedenen Workshops praktische Einblicke in verschiedene Berufsfelder gewinnen. Ein besonderes Konzept, das wieder viele interessierte Jugendliche anzog.

Bei der Ausbildungsnacht im Stadtgarten vor einigen Wochen hatten sich die Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche nach dem richtigen Beruf sind, schon einen Überblick verschaffen können. Die „Straße der Berufe“ in der Eule Wissenswerkstatt hingegen, will mehr in die Tiefe gehen und echte Arbeitseindrücke ermöglichen. Die Technische Akademie für berufliche Berufe sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt Schwäbisch Gmünd sind Partner der Veranstaltung. Daneben die insgesamtBetriebe, die mit Ausbildern und Auszubildenden kamen, um den Schülerinnen und Schülern Informationen aus erster Hand zu liefern und spannende Einblicke zu vermitteln. Ausführlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

