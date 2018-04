Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. April 2018 Freitag, 06. April 2018

Himmelsgarten: Frühlingserwachen nach einem langen Winter

Frühlingserwachen im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau. Schon lange nicht mehr haben sich die Menschen nach diesem extrem langen Winter so aufs sonnige Vergnügen mit Biergartenwetter gefreut.

Offizieller Saisonstart im Himmelsgarten ist zwar erst am Sonntag,. April, mit dem Blütenfest der im Landschaftspark engagierten Vereine. Doch schon jetzt und auch im Hinblick auf das bevorstehende sonnige Wochenende haben viele Attraktionen geöffnet, so der Waldklettergarten Skypark, die Holzkugelbahn an der Himmelsleiter, die Spielegolfanlage mit Biergarten und der Aussichtsturm Himmelsstürmer. Am Samstag,. April, ist großer Frühjahrsputz im Himmelsgarten, wozu freiwillige Helfer herzlich willkommen sind.

