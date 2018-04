Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. April 2018 Freitag, 06. April 2018

Überraschung mitten in Gmünd: Komplett erhaltener Warnstellen-​Atombunker

Galerie (6 Bilder)

Fotos: hs

Überraschung am Rande der Vorstellung des neuen Gründerzentrums „in:it co-​working lab“ im früheren Post-​Fernmeldezentrum am Fünfknopfturn. Im Untergeschoss befindet sich noch ein vollständig erhaltener Atombunker aus dem Kalten Krieg mit Ausstattung für 30 -​tägiges Überleben. Historisch und gruselig zugleich.

40

20

30

60

Der neue Gebäudebesitzer Roland Staiber öffnete für die Rems-​Zeitung die Stahltüre zu dieser Unterwelt. Als wäre dort die Zeit vor etwaJahren auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs einfach stehengeblieben. Nahezu auch die komplette Ausstattung ist noch vorhanden, die rundBunkerinsassen (Fernmeldemitarbeitern der Post) im Falle eines Atomkriegs für etwaTage ein Überleben gewährleistet hätte, darunter neben Betten, Decken, Trinkwasserbehältern auch ein ordentlicher Vorrat an grauem Behörden-​Klopapier. Mehr Informationen zu dieser Entdeckung und die Hintergründe der Einrichtung dieser sogenannten Warnstellen-​Anlage in dener-​Jahren des vergangenen Jahrhunderts am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!