Schwäbisch Gmünd | Freitag, 11. Mai 2018 Freitag, 11. Mai 2018

Traumhochzeit von Ramona Kunz und Oliver Glass

Schöner kann auch die Hochzeit im britischen Königshaus nicht sein. Nach rund zwanzig Jahren glücklicher Zweisamkeit ohne Trauschein gaben sich Ramona Kunz ( 48 ) und Oliver Glass ( 47 ) das Ja-​Wort. Stadtrat Christian Baron, ein Freund des Paares, traute die beiden im Beisein von Töchterchen Johanna und vieler Gäste im Trauraum des Rokokoschlösschens.

RundGäste waren geladen, darunter Prominenz aus Politik, Sport und Kultur. Eine sehr lange Reihe von Gratulanten umarmte das strahlende Ehepaar. Währenddessen ließen die Swany Feet Warmers gediegenen Jazz erklingen. Was die beiden sonst noch machen, lesen sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

