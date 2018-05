Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 13. Mai 2018 Sonntag, 13. Mai 2018

Degenfelder Sängerfest mit viel Musik und guter Laune

Fotos: Gerhard Nesper

In der Kalte-​Feld-​Halle fand am Wochenende das Dorffest und gleichzeitig das Sängertreffen des Liederkranzes Degenfeld statt, wozu alle Einwohnerinnen und Einwohner herzlich eingeladen waren.

Nach mehreren Liedern des Kinderchors und des gemeinsamen Chors des Liederkranzes begrüßte der Vorsitzende Ernst Nagel am Samstagabend die in der Halle anwesenden Besucher. Er habe heute die Aufgabe, die beiden neuen Vorsitzenden Daniela Hieber und Markus Wiedenmann vorzustellen, weil er selbst als Vorsitzender ins zweite Glied zurücktreten werde. Er sei der Überzeugung, dass die beiden den Verein weiter voran bringen und hoffe, dass sie genau so lang wie er, nämlichJahre, dem Liederkranz vorstehen werden. Welche Chöre auftraten, welche Lieder sie sangen und wer den Hasenlauf gewann steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 30 Sekunden.

