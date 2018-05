Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 16. Mai 2018 Mittwoch, 16. Mai 2018

Vorberatung zum Bebauungsplan für das Brücke-​Areal

Galerie (1 Bild)

Mehrheitlich positiv wurde in der Sitzung des Bau– und Umweltausschusses die geplante Bebauung auf dem Brücke-​Areal bewertet. Doch es gab auch kritische Stimmen.

„Ich habe manchmal den Eindruck, bei uns wachsen Gebäude in den Himmel“, so CDU-​Stadtrat Rolf Crummenauer, der das Konzept zwar befürwortet, sich mit der Höhe der Mehrfamilienhäuser aber nicht anfreunden kann. Diese seien höher als das Paul-​Gerhard-​Haus. Zu weit hergeholt sei es, so meinte er, dass Birgit Pedoth vom Stadtplanungsamt zuvor auf andere hohe Gebäude in der Umgebung verwiesen hatte. Was die anderen Räte dazu sagen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!