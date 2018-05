Ostalb | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

Gögginger Kleintierzüchter sind landesweit bekannt

„Wir sind Künstler, die nicht mit Pinsel oder Farbe gestalten, sondern mit Genen“, beschreibt Walter Schock, was ihn an der Kleintierzucht so fasziniert. Der Vorsitzende des Gögginger Vereins, der auch Kreisvorsitzender ist, freut sich sehr darüber, dass die Tagung des Landesverbands der Rassegeflügelzüchter für ihn ein Heimspiel ist.

Das kommt natürlich nicht von ungefähr, denn so eine große und renommierte Veranstaltung darf nicht jeder x-​beliebige Verein ausrichten. „Bis hin zum Europameister“, beschreibt der Vorsitzende die Palette der bereits von Vereinsmitgliedern geholten Titel. Landesmeister sowieso – und auch die Jugend steht bei den Erfolgen nicht hinten an. Bei der Veranstaltung am ersten Juni-​Wochenende werden auch Wünsche und Forderungen an die Politik adressiert. Welche das unter anderem sind, steht schon vorab — am. Mai — in der Rems-​Zeitung.

